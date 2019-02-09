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Лера Кудрявцева перестала использовать уколы ботокса из-за аллергии

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала поклонникам, почему перестала использовать уколы ботокса для разглаживания кожи лица. С данным обращением знаменитость выступила в прямом эфире на своей странице в социальной сети Instagram.
Лера Кудрявцева перестала использовать уколы ботокса из-за аллергии

Прошлым летом теледива стала мамой во второй раз. Она родила дочь Машу от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Кудрявцева говорит о том, что наследница – копия папа. Показывать малышку артистка не собирается до крестин, ссылаясь на большое количество недоброжелателей в социальных сетях, которые постоянно пишут гадости в комментариях. Телеведущая считает, что негативные записи оставляют только те люди, которые ей завидуют. Общаясь с фанатами в соцсетях, Кудрявцева резко ответила на вопрос об Игоре Макарове: «У меня классный муж, подавитесь, жабы».
Лера Кудрявцева перестала использовать уколы ботокса из-за аллергии

Знаменитость призналась фолловерам, что перестала использовать ботокс, так как у нее появилась аллергия и на данный момент она не может себе позволить делать подобную процедуру. Заметим, что Кудрявцева не скрывала тот факт, что прибегала к услугам косметологов и делала себе «уколы красоты». Теледива набрала в весе после родов, но не оставляет надежд приобрести прежние формы. Несмотря на это, звезда экрана призналась, что она не относится к той категории людей, которые будут сидеть на диетах.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:54

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