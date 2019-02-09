Алексей Чумаков поставил на место хейтеров Юлии Ковальчук за фото в прозрачной кофте
Алексей Чумаков недавно защитил свою избранницу Юлию Ковальчук, опубликовавшую откровенное фото в Instagram. Комментаторы начали обвинять звезду в пошлости за снимок, где певица позирует в водолазке, через которую видны соски. Муж решил поставить хейтеров на место, резко осадив словами.
Экс-солистка "Блестящих" очень удивила большинство подписчиков личного блога, показав яркий кадр в бежевой обтягивающей водолазке. Юлия Ковальчук позирует, сидя на стуле, заложив руки за голову, а сквозь ее тонкий наряд отчетливо видны соски.
Комментаторы, активно следящие за жизнью поп-дивы, не привыкли видеть знаменитость в таком свете: артистка не любит оголятся на публике и хвастаться эротичными подробностями личной жизни. Поэтому у многих из них реакция была очень неоднозначной. Некоторые называли Юлию Ковальчук женщиной легкого поведения, опустившейся до такого примитивного уровня: "Юля опустилась", "Сразу песню Ленинграда хочется спеть, "Смешно, это фото в кафе", "Маленькие прыщики". Супруг хозяйки аккаунта не смог спокойно читать ядовитые фразы и отреагировал: ""Красота в глазах красивых людей, как вы выразились, в глазах оных". А на фразу одной из недоброжелательниц: "Юлек, что за прыщик...?", Алексей Чумаков заявил: "Это ваш мозг, мадам".
Фанаты высоко оценили реакцию певца и отметили, что с таким мужчиной Юлии Ковальчук нечего бояться: "Настоящий мужчина", "Молодец", "Уважаю. За любимую женщину - горой".
Экс-солистка "Блестящих" очень удивила большинство подписчиков личного блога, показав яркий кадр в бежевой обтягивающей водолазке. Юлия Ковальчук позирует, сидя на стуле, заложив руки за голову, а сквозь ее тонкий наряд отчетливо видны соски.
Комментаторы, активно следящие за жизнью поп-дивы, не привыкли видеть знаменитость в таком свете: артистка не любит оголятся на публике и хвастаться эротичными подробностями личной жизни. Поэтому у многих из них реакция была очень неоднозначной. Некоторые называли Юлию Ковальчук женщиной легкого поведения, опустившейся до такого примитивного уровня: "Юля опустилась", "Сразу песню Ленинграда хочется спеть, "Смешно, это фото в кафе", "Маленькие прыщики". Супруг хозяйки аккаунта не смог спокойно читать ядовитые фразы и отреагировал: ""Красота в глазах красивых людей, как вы выразились, в глазах оных". А на фразу одной из недоброжелательниц: "Юлек, что за прыщик...?", Алексей Чумаков заявил: "Это ваш мозг, мадам".
Фанаты высоко оценили реакцию певца и отметили, что с таким мужчиной Юлии Ковальчук нечего бояться: "Настоящий мужчина", "Молодец", "Уважаю. За любимую женщину - горой".
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:30