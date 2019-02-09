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Учёные: Наступает самое теплое десятилетие за 150 лет

Синоптики предупредили, что грядёт наступление самого теплого 10-летия, которое наблюдалось за последние сто пятьдесят лет. Речь идёт о периоде 2014-2023 года.

Учёные: Наступает самое теплое десятилетие за 150 лет


Данное заявление было сделано экспертами Всемирной метеорологической организации. Синоптиками было сообщено, что на Земле ожидается очень быстрое потепление. Экспертами уточняется, что в течение каждого пятилетия мировые температуры будут примерно на один градус превышать аналогичные значения 2-ой половины 19 столетия. Имеется вероятность, что глобальные увеличения мировых температур в итоге могут превышать отметку примерно на полтора градуса. Исследователи считают данный показатель критическим. Эксперты отмечают, что прогнозы впервые демонстрируют большой риск увеличений температур. При этом он в данном случае является непостоянным, речь идёт касательно отдельных годов, непосредственно, когда показатели будут превышать полтора градуса.

Специалисты призывают современные мировые государства и общественность снизить количество выбросов в атмосферу паров углекислого газа. Это поможет в исключении катастрофических последствий для Голубой планеты, а также недопущении увеличения температур к 2030 году более полутора градуса.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:10

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