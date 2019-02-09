Ученые: ДНК может повлиять на качество брака
Ученые приступили у исследованию, связанному с влиянием генов человека на успешность его брака. В начале эксперимента, специалисты оценили состояние браков близнецов, воспитанных в разных местах. Гены - это сегменты ДНК, которые кодируют определенную особенность, они могут влиять на совместимость людей, полагают исследователи.
Ген может принимать различные формы, называемые аллелями, и комбинация двух аллелей, унаследованных от обоих родителей, представляет собой генотип. Различия в генотипе соответствуют наблюдаемым различиям в этом признаке среди людей. За совместимость в браке может отвечать ген рецептора окситоцина (OXTR).
Окситоцин, иногда называемый гормоном любви, играет важную роль в эмоциональной привязанности, поэтому может быть хорошим для изучения в контексте брака, поскольку он часто влияет на то, как люди привязываются друг к другу. Кроме того, OXTR связан с рядом явлений в социальном поведении человека, включая доверие и общительность.
Команда ученых привлекла 79 разнополых супружеских пар. Каждого партнера просили определить важную личную проблему, не связанную с браком, чтобы обсудить с супругом в течение 10 минут. Эти обсуждения были записаны и позднее закодированы в соответствии с тем, как каждый партнер запрашивал и оказывал «позитивную» поддержку, оценивая такие элементы как решение проблем и активное слушание. Пары ответили отдельно на несколько анкет, в том числе о мере воспринимаемого качества поддержки, которую они получили во время взаимодействия. Каждый человек также предоставил образцы слюны, чтобы определить, какие два аллеля гена OXTR он несет.
Результаты показали, что наличие двух копий Т-аллеля, по-видимому, является проблемой в контексте социальной поддержки, однако оказывает некоторое положительное влияние на брак. Социальная поддержка со стороны интимных партнеров может сдерживать вредное воздействие стресса на психическое и физическое здоровье. Определенные генотипы ухудшают способность человека чувствовать поддержку, он может быть более восприимчивым к воздействию стресса.
Ген может принимать различные формы, называемые аллелями, и комбинация двух аллелей, унаследованных от обоих родителей, представляет собой генотип. Различия в генотипе соответствуют наблюдаемым различиям в этом признаке среди людей. За совместимость в браке может отвечать ген рецептора окситоцина (OXTR).
Окситоцин, иногда называемый гормоном любви, играет важную роль в эмоциональной привязанности, поэтому может быть хорошим для изучения в контексте брака, поскольку он часто влияет на то, как люди привязываются друг к другу. Кроме того, OXTR связан с рядом явлений в социальном поведении человека, включая доверие и общительность.
Команда ученых привлекла 79 разнополых супружеских пар. Каждого партнера просили определить важную личную проблему, не связанную с браком, чтобы обсудить с супругом в течение 10 минут. Эти обсуждения были записаны и позднее закодированы в соответствии с тем, как каждый партнер запрашивал и оказывал «позитивную» поддержку, оценивая такие элементы как решение проблем и активное слушание. Пары ответили отдельно на несколько анкет, в том числе о мере воспринимаемого качества поддержки, которую они получили во время взаимодействия. Каждый человек также предоставил образцы слюны, чтобы определить, какие два аллеля гена OXTR он несет.
Результаты показали, что наличие двух копий Т-аллеля, по-видимому, является проблемой в контексте социальной поддержки, однако оказывает некоторое положительное влияние на брак. Социальная поддержка со стороны интимных партнеров может сдерживать вредное воздействие стресса на психическое и физическое здоровье. Определенные генотипы ухудшают способность человека чувствовать поддержку, он может быть более восприимчивым к воздействию стресса.
Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:43