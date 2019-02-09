Ученые: ДНК может повлиять на качество брака





Ген может принимать различные формы, называемые аллелями, и комбинация двух аллелей, унаследованных от обоих родителей, представляет собой генотип. Различия в генотипе соответствуют наблюдаемым различиям в этом признаке среди людей. За совместимость в браке может отвечать ген рецептора окситоцина (OXTR).Окситоцин, иногда называемый гормоном любви, играет важную роль в эмоциональной привязанности, поэтому может быть хорошим для изучения в контексте брака, поскольку он часто влияет на то, как люди привязываются друг к другу. Кроме того, OXTR связан с рядом явлений в социальном поведении человека, включая доверие и общительность.Команда ученых привлекла 79 разнополых супружеских пар. Каждого партнера просили определить важную личную проблему, не связанную с браком, чтобы обсудить с супругом в течение 10 минут. Эти обсуждения были записаны и позднее закодированы в соответствии с тем, как каждый партнер запрашивал и оказывал «позитивную» поддержку, оценивая такие элементы как решение проблем и активное слушание. Пары ответили отдельно на несколько анкет, в том числе о мере воспринимаемого качества поддержки, которую они получили во время взаимодействия. Каждый человек также предоставил образцы слюны, чтобы определить, какие два аллеля гена OXTR он несет.Результаты показали, что наличие двух копий Т-аллеля, по-видимому, является проблемой в контексте социальной поддержки, однако оказывает некоторое положительное влияние на брак. Социальная поддержка со стороны интимных партнеров может сдерживать вредное воздействие стресса на психическое и физическое здоровье. Определенные генотипы ухудшают способность человека чувствовать поддержку, он может быть более восприимчивым к воздействию стресса.