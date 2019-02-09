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Американский адмирал предложил США напасть на Россию первыми

Американский адмирал ВМС Джон Ричардсон предложил США напасть на Россию первыми. Основным интересом для Вашингтона может послужить акватория Чёрного моря.
Американский адмирал предложил США напасть на Россию первыми

На прошедшей конференции Atlantic Council, отвечая на вопрос о российской агрессии в последние годы, адмирал Ричардсон, являющийся одним из руководителей ВМС при президентах Обаме и Трампе, предложил США действовать на опережение. Так, на обсуждении были затронуты вопросы "аннексии украинского Крыма" и перекрытия Россией доступа к Азовскому морю, в связи с чем украинские моряки попали в плен.

Не обошёл Ричардсон стороной и опасные манёвры в море и воздухе, которыми российские военные испытывают стратегических соперников. К примеру, в прошлом году было отмечено два инцидента, когда истребители приближались к американским самолётам во время сопровождения. Су-24 в 2015 году имитировал бомбардировку корабля США.

По мнению адмирала, Вашингтону стоит "надавить" на Россию в нескольких регионах и заставить отреагировать. Ричардсон призвал больше тренироваться с военными из партнёрских государств Чёрного моря и разместить штабы в странах-союзницах, к примеру, в Румынии.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:58

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