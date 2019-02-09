Американский адмирал предложил США напасть на Россию первыми





На прошедшей конференции Atlantic Council, отвечая на вопрос о российской агрессии в последние годы, адмирал Ричардсон, являющийся одним из руководителей ВМС при президентах Обаме и Трампе, предложил США действовать на опережение. Так, на обсуждении были затронуты вопросы "аннексии украинского Крыма" и перекрытия Россией доступа к Азовскому морю, в связи с чем украинские моряки попали в плен.Не обошёл Ричардсон стороной и опасные манёвры в море и воздухе, которыми российские военные испытывают стратегических соперников. К примеру, в прошлом году было отмечено два инцидента, когда истребители приближались к американским самолётам во время сопровождения. Су-24 в 2015 году имитировал бомбардировку корабля США.По мнению адмирала, Вашингтону стоит "надавить" на Россию в нескольких регионах и заставить отреагировать. Ричардсон призвал больше тренироваться с военными из партнёрских государств Чёрного моря и разместить штабы в странах-союзницах, к примеру, в Румынии.