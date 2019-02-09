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Анфиса Чехова приступила к написанию книги после смерти Жанны Фриске

Не так давно телеведущая Анфиса Чехова представила широкой аудитории свой первый сборник произведений. Оказалось, что знаменитость получила шок после смерти певицы Жанны Фриске, из-за чего и приступила к написанию книги.
Анфиса Чехова приступила к написанию книги после смерти Жанны Фриске

Немногие даже преданные фанаты артистки знали о том, что она является еще и поэтессой. Звезда рассказала сотрудникам издания «СтарХит» о своем творческом пути писательницы. Оказывается, знаменитость написала первый стих еще в пять лет, после этого практически не переставала слагать рифмы. Впервые, лет в десять, у Чеховой был перерыв ее творческой деятельности. Все случилось из-за того, что отец телеведущей дал ей задание написать поэму. Артистка признается, что не смогла этого сделать, так как под давлением ответственности и страха разочаровать отца написать произведение достаточно трудно. Желание рифмовать вернулось к ней в период юношеской влюбленности. Прочитав объявление в СМИ, звезда решила выступить на поэтической площадке, посвященной Дню города, но среди взрослых писателей, которые читали свои стихи о Родине, Чехова не произвела впечатление на публику любовными рифмами. В тот момент телеведущая решила заканчивать с данным видом искусства. Несколько лет назад Анфиса Чехова вспомнила о своем таланте и начала снова писать стихи. Теледива призналась, что огромное влияние на нее оказала смерть певицы Жанны Фриске, которая не смогла побороть онкологическое заболевание.
Анфиса Чехова приступила к написанию книги после смерти Жанны Фриске

Знаменитость призналась, что изначально не воспринимала свое творчество всерьез, писала только для удовлетворения своего желания. Со временем друзья посоветовали ей рискнуть, попробовать себя в новом виде деятельности и выпустить сборник произведений. Именно так появилась первая книга телеведущей под названием «#стихимысличувства». На ее презентации собралось достаточно много поклонников Анфисы Чеховой.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:55

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