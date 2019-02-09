Анфиса Чехова приступила к написанию книги после смерти Жанны Фриске





Немногие даже преданные фанаты артистки знали о том, что она является еще и поэтессой. Звезда рассказала сотрудникам издания «СтарХит» о своем творческом пути писательницы. Оказывается, знаменитость написала первый стих еще в пять лет, после этого практически не переставала слагать рифмы. Впервые, лет в десять, у Чеховой был перерыв ее творческой деятельности. Все случилось из-за того, что отец телеведущей дал ей задание написать поэму. Артистка признается, что не смогла этого сделать, так как под давлением ответственности и страха разочаровать отца написать произведение достаточно трудно. Желание рифмовать вернулось к ней в период юношеской влюбленности. Прочитав объявление в СМИ, звезда решила выступить на поэтической площадке, посвященной Дню города, но среди взрослых писателей, которые читали свои стихи о Родине, Чехова не произвела впечатление на публику любовными рифмами. В тот момент телеведущая решила заканчивать с данным видом искусства. Несколько лет назад Анфиса Чехова вспомнила о своем таланте и начала снова писать стихи. Теледива призналась, что огромное влияние на нее оказала смерть певицы Жанны Фриске, которая не смогла побороть онкологическое заболевание.Знаменитость призналась, что изначально не воспринимала свое творчество всерьез, писала только для удовлетворения своего желания. Со временем друзья посоветовали ей рискнуть, попробовать себя в новом виде деятельности и выпустить сборник произведений. Именно так появилась первая книга телеведущей под названием «#стихимысличувства». На ее презентации собралось достаточно много поклонников Анфисы Чеховой.