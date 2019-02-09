Ученые: У тираннозавра был короткий цикл жизни из-за спаривания





Ученые провели исследование и узнали, что большинство тираннозавров Рекс погибали еще в младенческом возрасте из-за хищников и неблагоприятной окружающей среды. По достижении возраста двух лет им приходилось сталкиваться с гневным анкилозавром, трицератопсом или эдмонтозавром . Удар от косолапого хвоста мог разрушить кости, из-за чего T. Rex терял способность охотиться и голодал. Укол от рога приводил к инфекции и возможной смерти. Травоядным, возможно, приходилось бороться с охотой, но, по крайней мере, им не приходилось сражаться каждый раз, когда они хотели поесть.По достижении половой зрелости, по данным палеонтологов, тираннозаврам приходилось сражаться за самку для спаривания. Самки же часто погибали при многояйцевом размножении. Динозавры страдали от инфекций Trichomonas gallinae, которые поражают современных птиц по сей день. Паразит разъедает заднюю часть горла, вызывая воспаление близлежащих тканей и оставляя отверстия в задней части нижней челюсти, которые присутствуют во многих окаменелостях T. Rex . Передавалась болезнь при соприкосновении особей.Всего лишь один из пятидесяти тираннозавров, возможно, достигал своего максимального размера тела, проживая более двадцати лет. Могучего T. Rex пережили массивные, травоядные Apatosaurus, Brachiosaurus и Supersaurus, которые могли жить сто лет, почти в четыре раза дольше, чем продолжительность жизни Сью, самого старого известного Тирекса.