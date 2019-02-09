АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: ДНК может повлиять на качество брака
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Ученые: У тираннозавра был короткий цикл жизни из-за спаривания

Ученый-палеонтолог штата Флорида Грегори М. Эриксон провел расследование и рассказал, что тираннозавр Рекс не проживал более 6 лет после достижения половой зрелости. Более того, считавшийся наиболее свирепым представителем фауны динозавр редко достигал молодого возраста из-за опасностей окружающей среды.
Ученые: У тираннозавра был короткий цикл жизни из-за спаривания

Ученые провели исследование и узнали, что большинство тираннозавров Рекс погибали еще в младенческом возрасте из-за хищников и неблагоприятной окружающей среды. По достижении возраста двух лет им приходилось сталкиваться с гневным анкилозавром, трицератопсом или эдмонтозавром . Удар от косолапого хвоста мог разрушить кости, из-за чего T. Rex терял способность охотиться и голодал. Укол от рога приводил к инфекции и возможной смерти. Травоядным, возможно, приходилось бороться с охотой, но, по крайней мере, им не приходилось сражаться каждый раз, когда они хотели поесть.

По достижении половой зрелости, по данным палеонтологов, тираннозаврам приходилось сражаться за самку для спаривания. Самки же часто погибали при многояйцевом размножении. Динозавры страдали от инфекций Trichomonas gallinae, которые поражают современных птиц по сей день. Паразит разъедает заднюю часть горла, вызывая воспаление близлежащих тканей и оставляя отверстия в задней части нижней челюсти, которые присутствуют во многих окаменелостях T. Rex . Передавалась болезнь при соприкосновении особей.

Всего лишь один из пятидесяти тираннозавров, возможно, достигал своего максимального размера тела, проживая более двадцати лет. Могучего T. Rex пережили массивные, травоядные Apatosaurus, Brachiosaurus и Supersaurus, которые могли жить сто лет, почти в четыре раза дольше, чем продолжительность жизни Сью, самого старого известного Тирекса.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Наступает самое теплое
Американский адмирал предложил США
Анфиса Чехова приступила к написанию
Ученые: ДНК может повлиять на качество
Ученые: У тираннозавра был короткий
Роскосмос: Российские космонавты
Стало известно сколько зарабатывает
Эксперты назвали популярные смартфоны с
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров всплакнул
В США обнаружены останки жившего 52
Предсказания звезд “Битвы экстрасенсов”
Компания Skoda собирается выпустить
Облаченная в купальник актриса Анна
Opel показал оптику новой версии
Недалеко от туманности Ориона
Эксперты показали изменения в сосудах
Renault в текущем году разработает
Ученые рассказали, почему ИИ не под
Компания Toshiba представила
В России увеличились продажи
Поклонники заподозрили певицу Алсу в
Жена Александра Маслякова
Муж-бизнесмен пытается отсудить у
Софья Зайка сбросила 20 килограмм для
Отдыхающий за рубежом Эмин Агаларов
Пользователи Сети обсуждают странный
Телеведущий Александр Белов готовится
Девять генералов силовых ведомств
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов
Компания Xiaomi официально представила
Просмотреть все новости