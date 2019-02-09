Роскосмос: Российские космонавты осуществят высадку на Луну в 2031 году





Российским космонавтам в данном случае придётся выполнить ряд условий. Всему космическому экипажу понадобится отработать ряд специальных операций, подразумевающих деятельность космонавтов на поверхности Луны. Астронавтам также придётся выполнить определённые работы по поставленным задачам РАН. К 2032 году на земной спутник запланировали доставку современного луномобиля. Также Роскосмос уже поставил на рассмотрение вопрос о 2-ой космической экспедиции на спутник.Во время третьей экспедиции, которую должны провести в 2033 году, запланировано совершение поездок на большие расстояния по Луне при помощи луномобиля. Это поможет в дальнейших научных исследованиях.