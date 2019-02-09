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В США обнаружены останки жившего 52 миллиона лет назад воробья

Во время исследований ученым удалось обнаружить на территории США останки, принадлежащие предку воробья, который жил 52 миллиона лет назад. Данная находка имеет большую важность в установлении раннего периода эволюции птиц.
В США обнаружены останки жившего 52 миллиона лет назад воробья

Ученые рассказали, что нашли Eofringillirostrum boudreauxi в штате Вайоминг. На сегодняшний день, это самый ранний пример птицы, имеющей клюв, который имеет сходство с современными представителями семейства воробьиных. Главный автор исследования Даниель Ксепка, который является сотрудником Музея Брюса в Коннектикуте, рассказал, что найденный экспонат сохранил перья, которые до сих пор прикреплены к скелету. Предыдущий образец, найденный в Германии, не имел такой хорошей сохранности.

Эксперт подчеркнул, что ранее данный вид пернатых встречался в природе очень редко. Поэтому каждая подобная находка является уникальной. Представитель Научно-исследовательского института Сенкенберга Джеральд Майр сообщил, что группе ученых удалось установить разнообразие между представителями теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, которые относятся к ранним предкам воробьев.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:30

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