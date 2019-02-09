В США обнаружены останки жившего 52 миллиона лет назад воробья





Ученые рассказали, что нашли Eofringillirostrum boudreauxi в штате Вайоминг. На сегодняшний день, это самый ранний пример птицы, имеющей клюв, который имеет сходство с современными представителями семейства воробьиных. Главный автор исследования Даниель Ксепка, который является сотрудником Музея Брюса в Коннектикуте, рассказал, что найденный экспонат сохранил перья, которые до сих пор прикреплены к скелету. Предыдущий образец, найденный в Германии, не имел такой хорошей сохранности.Эксперт подчеркнул, что ранее данный вид пернатых встречался в природе очень редко. Поэтому каждая подобная находка является уникальной. Представитель Научно-исследовательского института Сенкенберга Джеральд Майр сообщил, что группе ученых удалось установить разнообразие между представителями теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, которые относятся к ранним предкам воробьев.