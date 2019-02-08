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Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов решили остаться в Москве

Сегодня в эфире реалити-шоу «Дом-2» зрители наконец-то увидят уход Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова. Ребята сыграли на проекте свадьбу, детей в планах на ближайшее будущее у них нет, поэтому они решили не засиживаться и пробовать реализовать себя за периметром.

Они уже рассказывали о том, что после телепроекта вернутся в родную Одессу, где планируют открыть собственный бизнес, причем не один, а сразу два. В частности, молодой человек хочет иметь свой собственный бар, а девушка – салон красоты, ведь у нее очень хорошо получается делать макияж.

Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов решили остаться в Москве

Однако на днях стало известно о том, что супруги приняли решение попробовать свои силы в Москве.

«Было много планов на Одессу, но они и остаются!!! Но мы решили попробовать себя в Москве! Как вы думаете, у нас получится? И кем вы нам видите?», - написал Витя на своей странице в социальной сети Instagram.

Если верить словам Тани, то они уже сняли дорогую квартиру с хорошим ремонтом в престижном районе столицы, где есть своя парковка и все необходимые магазины. За неделю экс-участники телестройки потратили уже более 150 тысяч рублей.

Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов решили остаться в Москве

«Сложно ли нам за проектом? Пока нет. Прошла неделя с того момента как мы покинули проект. Я кайфую. Много мыслей, вариантов развития. Жалею ли я что мы покинули проект? НЕТ. Это жизнь, она сложная. Когда имеешь желание, мечты и стремление, то все получится. Я верю. Нужно двигаться вперёд, только вперед. Зона комфорта затягивает и это не есть хорошо», - написала Мусульбес в своем микроблоге, ответив на самые популярные вопросы своих подписчиков.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:41

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