Облаченная в купальник актриса Анна Цуканова-Котт устроила фотосессию на яхте

Анна Цуканова-Котт не часто делится с поклонниками снимками в купальниках или откровенных образах, поэтому публика была удивлена увидев показанный в соцсети ролик. На последнем 29-летняя знаменитость находится на борту яхты, она облачена в насыщенного красного цвета купальный наряд. Хотя он относительно закрытый, поклонники смогли оценить все достоинства фигуры звезды отечественного кинематографа, а также ее стройность.В комментариях многочисленные фолловеры Анны Цукановой-Котт высказали свое восхищение привлекательностью фигуры кумира. Публика заметила, что актриса находится в прекрасной форме, а некоторые отметили, что от знаменитости исходит положительная энергетика. Просмотреть непродолжительное видео успели более 110 тысяч пользователей Сети.