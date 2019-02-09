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Облаченная в купальник актриса Анна Цуканова-Котт устроила фотосессию на яхте

Отечественная актриса Анна Цуканова-Котт решила устроить фотосессию на яхте, для чего облачилась в красный купальник. Соответствующего содержания ролик оказался размещен на странице 29-летней артистки в Instagram.
Облаченная в купальник актриса Анна Цуканова-Котт устроила фотосессию на яхте

Анна Цуканова-Котт не часто делится с поклонниками снимками в купальниках или откровенных образах, поэтому публика была удивлена увидев показанный в соцсети ролик. На последнем 29-летняя знаменитость находится на борту яхты, она облачена в насыщенного красного цвета купальный наряд. Хотя он относительно закрытый, поклонники смогли оценить все достоинства фигуры звезды отечественного кинематографа, а также ее стройность.

В комментариях многочисленные фолловеры Анны Цукановой-Котт высказали свое восхищение привлекательностью фигуры кумира. Публика заметила, что актриса находится в прекрасной форме, а некоторые отметили, что от знаменитости исходит положительная энергетика. Просмотреть непродолжительное видео успели более 110 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:00

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