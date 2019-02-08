Экс-участница «Дом-2» Наталья Игрунова показала округлившийся живот





За периметром молодые люди уехали в родной город, сняли там квартиру и сейчас готовятся к свадьбе.Напомним, что недавно девушка отмечала свой день рождения в одном из шикарных ресторанов Ростова-на-Дону в компании друзей и помимо подарка получила от возлюбленного предложение руки и сердца. Тогда Наташа признавалась, что потеряла дар речи, ведь не могла поверить в счастье, но потом совладала со своими эмоциями и сказала: «Да».Многие зрители телепроекта следят за тем, как живут Уломский и Игрунова, поэтому, когда вчера блондинка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый снимок со своими женихом, они сразу заметили некие изменения в ее фигуре.В частности, по мнению поклонников, бывшая звезда телестройки беременна, и находится на таком сроке, что животик уже округлился и стал хорошо виден окружающим. В комментариях они поспешили поинтересоваться у Наташи, не ждет ли она ребенка, однако та предпочла пока не отвечать на этот вопрос.