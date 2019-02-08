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Экс-участница «Дом-2» Наталья Игрунова показала округлившийся живот

С тех пор, как реалити-шоу «Дом-2» покинула Наталья Игрунова прошло уже несколько месяцев. По слухам, ее и Павла Уломского выгнали за ворота за отказ забирать заявление из полиции, написанное на Ольгу Сударкину.

За периметром молодые люди уехали в родной город, сняли там квартиру и сейчас готовятся к свадьбе.

Экс-участница «Дом-2» Наталья Игрунова показала округлившийся живот

Напомним, что недавно девушка отмечала свой день рождения в одном из шикарных ресторанов Ростова-на-Дону в компании друзей и помимо подарка получила от возлюбленного предложение руки и сердца. Тогда Наташа признавалась, что потеряла дар речи, ведь не могла поверить в счастье, но потом совладала со своими эмоциями и сказала: «Да».

Многие зрители телепроекта следят за тем, как живут Уломский и Игрунова, поэтому, когда вчера блондинка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый снимок со своими женихом, они сразу заметили некие изменения в ее фигуре.

В частности, по мнению поклонников, бывшая звезда телестройки беременна, и находится на таком сроке, что животик уже округлился и стал хорошо виден окружающим. В комментариях они поспешили поинтересоваться у Наташи, не ждет ли она ребенка, однако та предпочла пока не отвечать на этот вопрос.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:15

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