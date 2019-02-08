Муж-бизнесмен пытается отсудить у экс-супруги хоккеиста Романа Дерлюка более 600 млн рублей
Александра Иванова, экс-супруга отечественного хоккеиста Романа Дерлюка, обратилась к Андрею Малахову на шоу “Прямой эфир” с жалобой на попытки нового мужа-бизнесмена отсудить у нее свыше 600 млн рублей. Также она обвиняет возлюбленного в рукоприкладстве.
Имеющий бизнес в Крыму Михаил Мартынов через суд пытается получить от Александры Ивановой более 620 млн рублей. По утверждениям предпринимателя, какое-то время назад он одолжил бывшей избраннице Романа Дерлюка внушительную сумму, потратить которую она планировала на открытие своего бизнеса, а сама заемщица написала расписку. Однако недавно выяснилось, что Мартынов женился на Ивановой только из-за наличия у нее недвижимости и круглой суммы на счету в банке.
В студии “Прямого эфира” гостья объяснила, что историю с деньгами бизнесмен придумал, на самом деле она у него ничего не занимала. Последний год мужчина ее преследует и угрожает. Она добавила, что 2 млн на счету, а также квартиру и авто ей оставил бывший супруг-хоккеист.
Этих средств хватало, поэтому занимать деньги необходимости не было. Поднимать руку на Иванову бизнесмен стал уже через пару месяцев после свадьбы, затем вынудил ее написать расписку о долге в 100 млн, после этого размер “займа” вырос до 623 млн. Слова гостьи студии подтвердила проверка на детекторе лжи. Оказалось также, что аналогичную расписку мужчина взял со своего бывшего сотрудника.
Имеющий бизнес в Крыму Михаил Мартынов через суд пытается получить от Александры Ивановой более 620 млн рублей. По утверждениям предпринимателя, какое-то время назад он одолжил бывшей избраннице Романа Дерлюка внушительную сумму, потратить которую она планировала на открытие своего бизнеса, а сама заемщица написала расписку. Однако недавно выяснилось, что Мартынов женился на Ивановой только из-за наличия у нее недвижимости и круглой суммы на счету в банке.
В студии “Прямого эфира” гостья объяснила, что историю с деньгами бизнесмен придумал, на самом деле она у него ничего не занимала. Последний год мужчина ее преследует и угрожает. Она добавила, что 2 млн на счету, а также квартиру и авто ей оставил бывший супруг-хоккеист.
Этих средств хватало, поэтому занимать деньги необходимости не было. Поднимать руку на Иванову бизнесмен стал уже через пару месяцев после свадьбы, затем вынудил ее написать расписку о долге в 100 млн, после этого размер “займа” вырос до 623 млн. Слова гостьи студии подтвердила проверка на детекторе лжи. Оказалось также, что аналогичную расписку мужчина взял со своего бывшего сотрудника.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:30