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Муж-бизнесмен пытается отсудить у экс-супруги хоккеиста Романа Дерлюка более 600 млн рублей

Александра Иванова, экс-супруга отечественного хоккеиста Романа Дерлюка, обратилась к Андрею Малахову на шоу “Прямой эфир” с жалобой на попытки нового мужа-бизнесмена отсудить у нее свыше 600 млн рублей. Также она обвиняет возлюбленного в рукоприкладстве.
Муж-бизнесмен пытается отсудить у экс-супруги хоккеиста Романа Дерлюка более 600 млн рублей

Имеющий бизнес в Крыму Михаил Мартынов через суд пытается получить от Александры Ивановой более 620 млн рублей. По утверждениям предпринимателя, какое-то время назад он одолжил бывшей избраннице Романа Дерлюка внушительную сумму, потратить которую она планировала на открытие своего бизнеса, а сама заемщица написала расписку. Однако недавно выяснилось, что Мартынов женился на Ивановой только из-за наличия у нее недвижимости и круглой суммы на счету в банке.

В студии “Прямого эфира” гостья объяснила, что историю с деньгами бизнесмен придумал, на самом деле она у него ничего не занимала. Последний год мужчина ее преследует и угрожает. Она добавила, что 2 млн на счету, а также квартиру и авто ей оставил бывший супруг-хоккеист.

Этих средств хватало, поэтому занимать деньги необходимости не было. Поднимать руку на Иванову бизнесмен стал уже через пару месяцев после свадьбы, затем вынудил ее написать расписку о долге в 100 млн, после этого размер “займа” вырос до 623 млн. Слова гостьи студии подтвердила проверка на детекторе лжи. Оказалось также, что аналогичную расписку мужчина взял со своего бывшего сотрудника.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:30

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