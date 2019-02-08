Жена Александра Маслякова прокомментировала слухи о проблемах артиста со здоровьем





Недавно Александр Масляков появился в московском театре “Октябрь”, где состоялся премьерный показ ленты “Пилигрим”. Многие поклонники ведущего КВН обратили внимание на то, что 77-летний артист выглядел уставшим, под глазами его виднелись круги, также некоторые заметили, что деятель заметно похудел. На фоне этого начали распространяться слухи о проблемах со здоровьем у телеведущего.Прокомментировать сплетни решила Светлана Маслякова, не понимая, откуда берутся подобные высказывания. Жена шоумена уверяет, что с Александром Масляковым все в порядке, чувствует он себя хорошо. Деятель культуры находится в Сочи в командировке и отпуске. Это не первый раз, когда СМИ распространяют не соответствующие действительности сведения о проблемах ведущего со здоровьем.