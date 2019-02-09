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Renault в текущем году разработает пикап Duster

Renault планирует в текущем году разработать пикап вариации Duster. Примечательным является то, что новая версия будет по внешним признакам схожа с пикапом модификации Renault Oroch, который предлагают в Бразилии.

Renault в текущем году разработает пикап Duster


Авто в кузове пикап на основе новой версии Duster должно появиться в модельном ряду известной марки Dacia. Оно будет разрабатываться специалистами технического действующего центра Renault на территории румынского города Титу. В данном проекте примет участие кузовное румынское ателье, именуемое как Romturingia. По словам представителей Renault, новый пикап на основе Duster можно считать утилитарной версией. Данное грузовое авто не предназначается для активного отдыха.

Дебют новой версии должен состояться до конца текущего года. Ателье уже осенью прошедшего года продемонстрировало новую версию пикапа Dacia Duster. Авто имело оранжевую расцветку. Транспортное средство получило усиленный пол, а также грузовую платформу. Откидным бортом выступила штатная автомобильная багажная дверь. Двухрядный Renault Oroch реализуют на территории Бразилии уж с 2015 г. Основой транспортного средства является кроссовер Duster 1-го поколения. Колёсная база для современного пикапа была увеличена на 155 мм.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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