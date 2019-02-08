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Мария Кохно и Елена Хромина устраивают благотворительный вечер, чтобы помочь бездомным животным

Часто случается так, что бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» объединяются свои усилия для того, что организовать успешный бизнес или сделать дорогостоящую рекламу. А вот Елена Хромина и Мария Кохно решили провести благотворительный вечер, и все собранные на нем средства передать в приют для бездомных животных.

Сейчас блондинки активно зазывают публику прийти на их мероприятие, которое состоится 17 февраля, где Маша со своими друзьями и родственниками сыграет на скрипке, а Лена будет рисовать портреты всех желающих золотом.

Мария Кохно и Елена Хромина устраивают благотворительный вечер, чтобы помочь бездомным животным

Не забывают девушки и о спонсорах, ведь один из интернет-магазинов одежды согласился предоставить им нарядные костюмы, а музыкальная школа предоставила помещение для такой акции.

Кроме того, Кохно и Хромина надеются на то, что бывшие коллеги по телестройки помогут им в этом благородном деле и тоже навестят их. Однако больше всего они хотят, чтобы их поддержала Ольга Орлова, которая никогда не была равнодушной к бездомным животным.

Мария Кохно и Елена Хромина устраивают благотворительный вечер, чтобы помочь бездомным животным

И, стоит сказать, что многие действительно хвалят экс-звезд «Дома-2» за то, что они решили сделать такое хорошее дело. Однако есть и такие, кто обвиняет их в простом пиаре на животрепещущей теме.

«Странное отношение к тем, кто хочет помочь. Все начинают говорить «да это пиар...», а когда делаешь молча, говорят, что «лучше бы помогла...». Мы с моей подругой нашли друг друга и готовы делать добрые дела вместе!», - отреагировала Маша.

Отметим, что они не единственные выпускницы скандального телепроекта, которые пробуют помочь нуждающимся. К примеру, несколько месяцев назад Маргарита Овсянникова также проводила благотворительный вечер, а все собранные деньги отдала детскому дому.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:55

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