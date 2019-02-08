Мария Кохно и Елена Хромина устраивают благотворительный вечер, чтобы помочь бездомным животным

«Странное отношение к тем, кто хочет помочь. Все начинают говорить «да это пиар...», а когда делаешь молча, говорят, что «лучше бы помогла...». Мы с моей подругой нашли друг друга и готовы делать добрые дела вместе!», - отреагировала Маша.

Сейчас блондинки активно зазывают публику прийти на их мероприятие, которое состоится 17 февраля, где Маша со своими друзьями и родственниками сыграет на скрипке, а Лена будет рисовать портреты всех желающих золотом.Не забывают девушки и о спонсорах, ведь один из интернет-магазинов одежды согласился предоставить им нарядные костюмы, а музыкальная школа предоставила помещение для такой акции.Кроме того, Кохно и Хромина надеются на то, что бывшие коллеги по телестройки помогут им в этом благородном деле и тоже навестят их. Однако больше всего они хотят, чтобы их поддержала Ольга Орлова, которая никогда не была равнодушной к бездомным животным.И, стоит сказать, что многие действительно хвалят экс-звезд «Дома-2» за то, что они решили сделать такое хорошее дело. Однако есть и такие, кто обвиняет их в простом пиаре на животрепещущей теме.Отметим, что они не единственные выпускницы скандального телепроекта, которые пробуют помочь нуждающимся. К примеру, несколько месяцев назад Маргарита Овсянникова также проводила благотворительный вечер, а все собранные деньги отдала детскому дому.