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Софья Зайка сбросила 20 килограмм для съёмок во втором сезоне сериала «Фитнес»

Актриса Софья Зайка смогла сбросить 20 килограмм для того, чтобы принять участие в съемках второго сезона сериала «Фитнес». Звезде телеэкрана на достижение поставленной цели хватило 2,5 месяца.
Софья Зайка сбросила 20 килограмм для съёмок во втором сезоне сериала «Фитнес»

Пресс-служба телевизионного канала «Супер» сообщает о том, что, как только Зайка завершила все текущие проекты, она сразу же приступила к усиленным занятиям спортом. По словам самой знаменитости, за месяц она похудела на восемь килограмм. Ей пришлось полностью отказаться от мучного, красного мяса и всех продуктов, которые содержат глютен и глюкозу. Актриса не скрывает, что все это далось ей не легко, однако большего результата самостоятельно добиться не получилось. Сбросить еще двенадцать килограмм Зайке помог коллега по съемочной площадке Роман Курцын.
Софья Зайка сбросила 20 килограмм для съёмок во втором сезоне сериала «Фитнес»

Напомним, что сюжет сериала рассказывает о девушке Асе. Она устроилась на работу в элитный спортклуб. Героиня мечтала похудеть, но не переплачивать за посещения специализированного заведения. Второй сезон расскажет, как Ася будет пробовать свои силы в роли фитнес-тренера и видеоблогера.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 22:00

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