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Эксперты показали изменения в сосудах при быстрой потере веса

Эксперты решили на фото продемонстрировать, что происходит с сосудами в процессе быстрой потери веса. Соответствующего содержания статья опубликована на страницах Science Alert.
Эксперты показали изменения в сосудах при быстрой потере веса

В качестве примера эксперты решили использовать человека, который следует диетам с “Йо-йо” эффектом, что подразумевает периодическое похудение и набор веса. Речь идет о пациенте, обратившемся в медучреждение из-за того, что один из его пальцев начал приобретать фиолетовый оттенок. Медики у “испытуемого” диагностировали спазм сосудов, при котором происходит сужение последних, что и демонстрируется посредством фото.

Авторы работы поясняют, что недостаточное поступление крови к конечностям является серьезной проблемой. В частности, гангрена выступает результатом потери кровоснабжения, в некоторых случаях приходится прибегать к ампутации. Отмечается, что при желании следовать какой-либо серьезной диете лучше пройти консультацию у специалиста.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 04:00

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