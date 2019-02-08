Пользователи Сети обсуждают странный видеоролик, вызывающий недомогание
В Сети появился странный видеоролик, где демонстрируются белые линии, разрезающие черный фон. Полуминутное видео привлекло внимание зрителей, так как некоторые из пользователей заявили: кадры вызывают недомогание и боль.
Сотни юзеров пересмотрели видеозапись, опубликованную на сайте Reddit. Автор ролика предупредил, что человек после просмотра может почувствовать дискомфорт, боль, страх и другие неприятные явления.
Предостережения ещё больше заинтересовали пользователей. Но мнения зрителей, "изучивших" загадочное видео, разделились. Черный фон и плывущие неровные линии, изменяющие свое движение, воспринимались мозгом, как сигнал опасности. Люди испытывали головные боли, ощущали нехватку кислорода, страх, боль в глазах, у некоторых даже проявлялась паническая атака с тошнотой, озноб, и дрожь в конечностях.
У других ничего подобного не наблюдалось. Никаких негативных проявлений и недомоганий пользователи, оказавшиеся во втором лагере, не замечали. Более того, они утверждают, что таким образом создатели "болезненного" видео хотели "хайпануть".
Сотни юзеров пересмотрели видеозапись, опубликованную на сайте Reddit. Автор ролика предупредил, что человек после просмотра может почувствовать дискомфорт, боль, страх и другие неприятные явления.
Предостережения ещё больше заинтересовали пользователей. Но мнения зрителей, "изучивших" загадочное видео, разделились. Черный фон и плывущие неровные линии, изменяющие свое движение, воспринимались мозгом, как сигнал опасности. Люди испытывали головные боли, ощущали нехватку кислорода, страх, боль в глазах, у некоторых даже проявлялась паническая атака с тошнотой, озноб, и дрожь в конечностях.
У других ничего подобного не наблюдалось. Никаких негативных проявлений и недомоганий пользователи, оказавшиеся во втором лагере, не замечали. Более того, они утверждают, что таким образом создатели "болезненного" видео хотели "хайпануть".
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:00