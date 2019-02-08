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Пользователи Сети обсуждают странный видеоролик, вызывающий недомогание

В Сети появился странный видеоролик, где демонстрируются белые линии, разрезающие черный фон. Полуминутное видео привлекло внимание зрителей, так как некоторые из пользователей заявили: кадры вызывают недомогание и боль.

Пользователи Сети обсуждают странный видеоролик, вызывающий недомогание

Сотни юзеров пересмотрели видеозапись, опубликованную на сайте Reddit. Автор ролика предупредил, что человек после просмотра может почувствовать дискомфорт, боль, страх и другие неприятные явления.

Предостережения ещё больше заинтересовали пользователей. Но мнения зрителей, "изучивших" загадочное видео, разделились. Черный фон и плывущие неровные линии, изменяющие свое движение, воспринимались мозгом, как сигнал опасности. Люди испытывали головные боли, ощущали нехватку кислорода, страх, боль в глазах, у некоторых даже проявлялась паническая атака с тошнотой, озноб, и дрожь в конечностях.

У других ничего подобного не наблюдалось. Никаких негативных проявлений и недомоганий пользователи, оказавшиеся во втором лагере, не замечали. Более того, они утверждают, что таким образом создатели "болезненного" видео хотели "хайпануть".



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:00

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