Пользователи Сети обсуждают странный видеоролик, вызывающий недомогание





Сотни юзеров пересмотрели видеозапись, опубликованную на сайте Reddit. Автор ролика предупредил, что человек после просмотра может почувствовать дискомфорт, боль, страх и другие неприятные явления.Предостережения ещё больше заинтересовали пользователей. Но мнения зрителей, "изучивших" загадочное видео, разделились. Черный фон и плывущие неровные линии, изменяющие свое движение, воспринимались мозгом, как сигнал опасности. Люди испытывали головные боли, ощущали нехватку кислорода, страх, боль в глазах, у некоторых даже проявлялась паническая атака с тошнотой, озноб, и дрожь в конечностях.У других ничего подобного не наблюдалось. Никаких негативных проявлений и недомоганий пользователи, оказавшиеся во втором лагере, не замечали. Более того, они утверждают, что таким образом создатели "болезненного" видео хотели "хайпануть".