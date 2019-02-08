Рита Ларченко поздравила Алену Савкину с рождением сына





Стоит отметить, что в отличии от своей старшей сестры Ольги Рапунцель, девушка отказалась рожать на камеру, а также давать какие-либо интервью уже после того, как ребенок появился на свет. Поэтому весь удар на себя приняла Татьяна Владимировна, которая все время находилась рядом с дочерью.Алена вместе со своим сыном стала главной звездой в различных интернет-изданиях и сообществах в социальных сетях, ее поспешили поздравить как действующие, так и выбывшие участники телепроекта.Публика внимательно следила за тем, как коллеги радуются за Савкину, поэтому сразу обратила внимание на то, что Ольга Рапунцель публично поздравила свою родственницу в числе последних.К слову, присоединиться к поздравлениям решила и нынешняя возлюбленная Ильи Яббарова Маргарита Ларченко, которая еще несколько дней назад давала негативные комментарии в адрес Алены, осуждая за то, что она хочет лишить своего ребенка отцовского внимания.Отметим, что сразу после новости о том, что Савкина родила, в Сети появилась информация, что Илья и Рита срочно отправлены в Москву, поэтому можно надеяться на то, что новоиспеченный отец все-таки явится на выписку к своему сыну, несмотря на разногласия с бывшей избранницей.