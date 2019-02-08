Телеведущий Александр Белов готовится стать отцом

О скором пополнении в семье Александр Белов сообщил своим поклонникам посредством публикации в соцсети. На личной странице в Instagram телеведущий разместил совместный снимок с женой, сделанный во время отдыха в ОАЭ. Пара позирует на пляже, также на фото хорошо различим выступающий живот 25-летней модели. В шутливой форме Александр Белов подтвердил догадки поклонников о том, что его супруга действительно находится в положении.В комментариях фолловеры отметили, что пара выглядит счастливой, также юзеры начали активно поздравлять супругов с предстоящим пополнением в семье. В своем профиле Ульяна Бердышева тоже показала кадр с выступающим животом, но предпочла не говорить о беременности прямо, а пошутила, что на отдыхе ее просто очень хорошо кормили.