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Телеведущий Александр Белов готовится стать отцом

Отечественный телеведущий Александр Белов, который осенью минувшего года связал себя узами брака, готовится стать отцом. Возлюбленной шоумена оказалась модель Ульяна Бердышева.
Телеведущий Александр Белов готовится стать отцом

О скором пополнении в семье Александр Белов сообщил своим поклонникам посредством публикации в соцсети. На личной странице в Instagram телеведущий разместил совместный снимок с женой, сделанный во время отдыха в ОАЭ. Пара позирует на пляже, также на фото хорошо различим выступающий живот 25-летней модели. В шутливой форме Александр Белов подтвердил догадки поклонников о том, что его супруга действительно находится в положении.

В комментариях фолловеры отметили, что пара выглядит счастливой, также юзеры начали активно поздравлять супругов с предстоящим пополнением в семье. В своем профиле Ульяна Бердышева тоже показала кадр с выступающим животом, но предпочла не говорить о беременности прямо, а пошутила, что на отдыхе ее просто очень хорошо кормили.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:55

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