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Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс показала снимок с Кристен Стюарт со съемок фильма

Режиссер нового фильма "Ангелы Чарли" Элизабет Бэнкс показала совместный снимок с актрисами, сыгравшими главные роли в проекте в личном блоге Instagram. На фото, сделанном во время съемок, позирует и звезда известной саги "Сумерки" Кристен Стюарт.

Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс показала снимок с Кристен Стюарт со съемок фильма

Элизабет Бэнкс представила вниманию пользователей интересный кадр с голливудскими актрисами со съемочной площадки, где активно шла подготовка к комедийному боевику "Ангелы Чарли". В кадре запечатлены Кристен Стюарт, Элла Балински, известная по фильму "Современная сказка" и Наоми Скотт, снявшаяся в блокбастере "Могучие рейнджеры".

Новинка "Ангелы Чарли" появится на экранах в ноябре 2019 года и познакомит зрителей с приключениями очаровательного бойцовского женского трио. Съемки кинофильма начались в сентябре прошлого года, некоторые эпизоды картины были сняты в Стамбуле и Гамбурге.

Поклонники Элизабет Бэнкс высоко оценили фото восхитительных "ангелов". Они с нетерпением ждут выхода кинофильма и желают увидеть игру любимой Кристен Стюарт в новом, неожиданном образе: "Кристен - рок-звезда", "Наши ангелы", "Ждем!", "Мое вдохновение - Кристен Стюарт".



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:29

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