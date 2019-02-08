После дуэта с Никитой Джигурдой Анастасия Волочкова решила начать сольную карьеру

Совсем недавно в профиле Анастасии Волочковой появлялись фото и видео в компании Никиты Джигурды. Работа над совместным проектом проходила в особняке балерины, вместе они записали композицию “Я отпускаю тебя”. В новой публикации на просторах Instagram знаменитость отметила, что решила создать также и сольный вариант вышеупомянутой песни, а премьера трека должна состояться уже совсем скоро.На фото рядом с Анастасией Волочковой присутствует ее новый возлюбленный Михаил. Последний является хореографом, а сейчас он еще и сотрудничает с балериной, являясь ее звукооператором. Прокомментировать пост на странице артистки многочисленные фолловеры не смогли, поскольку недавно танцовщица решила ограничить такую возможность для пользователей.