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Анна Хилькевич и ее трехлетняя дочь облачились в одинаковые купальники в Таиланде

Анна Хилькевич и ее трехлетняя дочь Арианна во время отдыха в Таиланде облачились в одинаковые купальники. Соответствующее фото звезда “Универа. Новая общага” показала в своем Instagram.
Анна Хилькевич и ее трехлетняя дочь облачились в одинаковые купальники в Таиланде

Уже продолжительное время Анна Хилькевич с семьей отдыхает в Таиланде, совмещая спорт и отпуск. Своим времяпрепровождением актриса делится в соцсетях, в ее ленте нередко появляются и снимки детей знаменитости. На последних обнародованных кадрах артистка позирует перед камерой в компании своей трехлетней дочери, обе они сидят у бассейна, надев одинаковые купальники разных размеров. В подписи к публикации Хилькевич выразила опасения относительно того, чтобы не научить наследницу чему-то плохому, а затем добавила, что дети многое делают лучше взрослых.

В комментариях фолловеры умилились тому, что актриса и ее дочь носят одинаковые наряды. Интернет-аудитория отметила, что Анна Хилькевич и ее наследница очень похожи, а публикация успела собрать свыше 243 тысяч отметок “Мне нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:11

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