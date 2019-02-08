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Наследство покойного актера Сергея Юрского достанется его жене и дочери

Первыми претендентами на получение наследства скончавшегося в возрасте 83 лет актера Сергея Юрского являются его жена и дочь. Также стало известно, что похоронить артиста планируют на Троекуровском кладбище в Москве.
Наследство покойного актера Сергея Юрского достанется его жене и дочери

За свою карьеру Сергей Юрский успел попробовать себя в разных сферах, он активно снимался в кино, и до последнего момента выходил на сцену театра. В Сети уже ведут обсуждения темы, кому же достанется немалое, по мнению публики, наследство знаменитости. Среди первых претендуют на него вдова Юрского Наталья Тенякова, также рассчитывать на имущество может дочь пары Дарья Юрская.
Наследство покойного актера Сергея Юрского достанется его жене и дочери

По мнению СМИ, ссоры из-за имущества Сергея Юрского в семье возникнуть не должно, потому что каждый из ее членов является обеспеченным. В частности, своей дочери Наталья Тенякова после ее второго замужества подарила квартиру в центре Москвы, родители Дарьи Юрской тоже не бедствовали, поэтому все вопросы относительно наследства должны решаться мирным путем.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:07

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