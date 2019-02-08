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Юлия Снигирь показала поклонникам архивное фото в честь дня рождения продюсера Анны Меликян

Российская киноактриса Юлия Снигирь показала поклонникам в Instagram архивное фото в честь дня рождения режиссера и продюсера Анны Меликян. Сегодня знаменитость отмечает свое 43-летие. Актриса написала, что благодаря творчеству сценариста отечественный кинематограф стал богаче.

Юлия Снигирь показала поклонникам архивное фото в честь дня рождения продюсера Анны Меликян

Юлия Снигирь работала вместе с Анной Меликян в нескольких проектах. Звезда театра и кино опубликовала черно-белый снимок, сделанный во время съемок, написав, что здесь она выглядит толстой. В комментарии под кадром актриса адресовала теплые слова имениннице: "Да здравствует тот день, когда ты родилась! Ура!". Она также поблагодарила режиссера за фильмы, благодаря которым кинематограф стал лучше. 35-летняя Снигирь призналась, что ни одного "приличного" совместного снимка с Анной Меликян не нашла.

Поклонники теледивы присоединились к поздравлениям любимой актрисы и оставили под публикацией кумира множество комплиментов, заметив, что Юлия Снигирь совсем не толстая, а очень красивая и яркая личность.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:00

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