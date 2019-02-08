АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальный англосаксонский меч со свастикой будет продан на аукционе
EUR 74.97 USD 66.02
Курс валют на 08.02.2019

В Тюмени женщина оставила ребенка с 30 кошками

В Тюмени местная жительница отправилась в командировку, оставив свою дочь присматривать за 30 кошками. Спасать ребенка пришлось местным приставам, сообщают СМИ.
В Тюмени женщина оставила ребенка с 30 кошками

Жалобы в ФСПП поступали от соседей, которые начали ощущать сильный запах экскрементов из квартиры. Долгое время приставам никто не открывал, однако в один из визитов на стук вышла девочка-подросток. Она отметила, что дома находится одна, пока ее мать в течение недели отсутствует из-за командировки. Ребенок также признался, что происходит это уже не в первый раз.

Попав в квартиру, приставам удалось обнаружить порядка 30 кошек, у многих из которых был болезненный вид. Внутри также имелись горы хлама и экскременты домашних питомцев. Мебели или техники в жилплощади не оказалась, спать подростку приходилось прямо на полу на поврежденном матрасе.

Проверка показала, что кроме родительницы у девочки есть только дедушка, проживает он в аналогичных условиях. Ребенка отправили в соццентр Тюмени, кошек же поместили в местные приюты. В квартире отмечена повышенная концентрация аммиака, что наносило вред всем жителям дома.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс
После дуэта с Никитой Джигурдой
Экс-участница «Дом-2» Наталья Игрунова
Анна Хилькевич и ее трехлетняя дочь
Наследство покойного актера Сергея
Юлия Снигирь показала поклонникам
Мария Кохно и Елена Хромина устраивают
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков
В Тюмени женщина оставила ребенка с 30
Александр Олешко рассказал о совете
Рита Ларченко поздравила Алену Савкину
В автосалоне Чикаго презентовали Subaru
В возрасте 82 лет умер британский актер
В честь 34-летия актер Константин
Умер енот Орео – прототип Ракеты из
Иосиф Оганесян уволился с караоке-бара
Григорий Лепс не намерен кормить
Пользователь Reddit нашёл в мусорном
Ясновидящая Галина Янко предсказала
Ксения Алферова выразила соболезнование
Андрей Черкасов назовет своего сына в
Виталина Цымбалюк-Романовская
Валерия удивила поклонников фотографией
Яна Рудковская назвала Сергея Лазарева
Звезда «Дом-2» Анастасия Колисниченко
Учёные создали адаптирующуюся к
Принц Гарри и Меган Маркл планируют
Samsung Galaxy S10e представлен в
В Нацбанке Украины объявили сроки
Рыбы впервые прошли "зеркальный тест"
Просмотреть все новости