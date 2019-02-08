В Тюмени женщина оставила ребенка с 30 кошками





Жалобы в ФСПП поступали от соседей, которые начали ощущать сильный запах экскрементов из квартиры. Долгое время приставам никто не открывал, однако в один из визитов на стук вышла девочка-подросток. Она отметила, что дома находится одна, пока ее мать в течение недели отсутствует из-за командировки. Ребенок также признался, что происходит это уже не в первый раз.Попав в квартиру, приставам удалось обнаружить порядка 30 кошек, у многих из которых был болезненный вид. Внутри также имелись горы хлама и экскременты домашних питомцев. Мебели или техники в жилплощади не оказалась, спать подростку приходилось прямо на полу на поврежденном матрасе.Проверка показала, что кроме родительницы у девочки есть только дедушка, проживает он в аналогичных условиях. Ребенка отправили в соццентр Тюмени, кошек же поместили в местные приюты. В квартире отмечена повышенная концентрация аммиака, что наносило вред всем жителям дома.