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Звезда «Дом-2» Анастасия Колисниченко не собирается устраивать пышную свадьбу

Несколько недель назад бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram новость о том, что выходит замуж во второй раз.

Оказалось, что она больше года состояла в отношениях с неким молодым человеком, а теперь приняла предложение руки и сердца, а потому совсем скоро станет его законной женой.

Звезда «Дом-2» Анастасия Колисниченко не собирается устраивать пышную свадьбу

Долгое время девушка предпочитала не раскрывать личность возлюбленного, однако внимательные подписчики сумели самостоятельно его вычислить. Будущим мужем Кати станет 29-летний Алексей Солодовник, у которого имеется наследник от предыдущего романа.

И когда все секреты были раскрыты, публика принялась ждать дня свадьбы. Но Колисниченко поспешила заявить, что никакого пышного торжества по случаю бракосочетания устраивать не намерена, так как уже через все это проходила.

Звезда «Дом-2» Анастасия Колисниченко не собирается устраивать пышную свадьбу

По словам экс-звезды телестройки, она до сих пор с ужасом вспоминает, как ей приходилось целый день мучаться со своим платьем, у которого был тугой корсет и пышная юбка с кольцами. Кроме того, ей не удалось полюбить тамаду, заставляющего участвовать в различных странных конкурсах, а также «вечно орущих «Горько» гостей, половину из которых она даже не знала.

«Я уже выходила замуж и этот день в прошлый раз меня знатно утомил... Тогда был Рязанский ЗАГС + лимузин и застолье в караоке на 50-60 чел… Я вспоминаю весь этот праздник с не особо приятными эмоциями, если честно…», - написала Катя.

Звезда «Дом-2» Анастасия Колисниченко не собирается устраивать пышную свадьбу

Судя по всему, в этот раз она отдаст предпочтение скромной регистрации и романтическому путешествию, где им с новоиспеченным мужем никто не сможет помешать отдохнуть и вдоволь насладиться друг другом.

Стоит отметить, что большинство поклонников Колисниченко поддержали ее в таком решении. Они вспомнили свою свадьбу и заявили, что если бы можно было вернуть время назад, то обязательно бы отказались от подобного мероприятия.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:23

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