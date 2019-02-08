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Александр Олешко рассказал о совете Сергея Юрского

Популярный шоумен Александр Олешко в связи со смертью народного артиста РСФСР Сергея Юрского рассказал в личном блоге Instagram о совете выдающегося актера. Телеведущий скорбит из-за утраты звезды фильма "Место встречи изменить нельзя".
Александр Олешко рассказал о совете Сергея Юрского

С Сергеем Юрьевичем российского ведущего связывают три сезона совместной работы на проекте под названием "Минута славы", десятки телевизионных программ, телефонные звонки друг другу. Александр Олешко написал в Instagram, что Сергей Юрский однажды дал ему очень хороший совет: "Саша, не стесняйтесь работать на телевидении, в том случае, если не потеряете себя".

По словам звезды телевидения, спектакли с участием знаменитого актера, увиденные им в театре Моссовета; фильмы, ставшие классикой российского кино; стихи, потрясающие и откровенные, из книги "Жест" - все это связано с именем талантливого и заслуженного артиста, театрального режиссера, сценариста.

Поклонники Александра Олешко присоединились к соболезнованиям кумира, написав в комментариях: "Уходит эпоха... как жаль... любимые актеры уходят", "Еще один актер из плеяды гениев ушел от нас".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:40

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