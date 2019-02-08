В возрасте 82 лет умер британский актер Альберт Финни
Актер Альберт Финни ушел из жизни в возрасте 82 лет, о чем сообщили СМИ. Британский актер широкую известность сумел получить после съемок в экранизации книги “Убийство в Восточном экспрессе” авторства Агаты Кристи.
Сведения о кончине 82-летнего Альберта Финни во время общения с представителями прессы подтвердили члены семьи британской звезды. Отмечается, что непродолжительное время знаменитость боролся с болезнью, однако данных о месте и дате похорон актера пока не озвучивается.
Фильмография Альберта Финни насчитывает порядка 60 различных кинолент, среди них “Эволюция Борна”, “Перекресток Миллера” и многое другое. Пять раз покойный артист получал номинацию на “Оскар”, однако завоевать награду ему так и не удалось. Тем не менее, в коллекции британской знаменитости имеется немало других престижных наград, среди которых “Золотой глобус” и т.д.
Сведения о кончине 82-летнего Альберта Финни во время общения с представителями прессы подтвердили члены семьи британской звезды. Отмечается, что непродолжительное время знаменитость боролся с болезнью, однако данных о месте и дате похорон актера пока не озвучивается.
Фильмография Альберта Финни насчитывает порядка 60 различных кинолент, среди них “Эволюция Борна”, “Перекресток Миллера” и многое другое. Пять раз покойный артист получал номинацию на “Оскар”, однако завоевать награду ему так и не удалось. Тем не менее, в коллекции британской знаменитости имеется немало других престижных наград, среди которых “Золотой глобус” и т.д.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:25