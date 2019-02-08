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В честь 34-летия актер Константин Крюков устроил выставку собственных картин

Отечественный актер Константин Крюков 7 февраля отпраздновал свое 34-летие. В честь личного праздника звезда экрана устроил выставку собственных картин.
В честь 34-летия актер Константин Крюков устроил выставку собственных картин

Проходило соответствующее мероприятие в стенах центра Astra, находящегося в Москве. Помимо актерского таланта, Константин Крюков решил показать и свои художественные навыки, устроив небольшую выставку по поводу своего дня рождения. Встречал многочисленных гостей артист лично, облачившись ради этого в костюм, а одной из гостей события стала известная модель Ирина Йовович. В своем профиле в Instagram последняя поделилась снимком в компании Крюкова, позируют они с именинником на фоне нескольких полотен его авторства.

Поздравила с праздником актера и отечественная телеведущая Екатерина Одинцова. В комментариях высказали свое мнение относительно творчества Константина Крюкова и многочисленные фолловеры. Не все знали о скрытых талантах своего кумира, удивившись тому, что он настолько хорош сразу в нескольких делах.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:16

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