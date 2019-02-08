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В автосалоне Чикаго презентовали Subaru Legacy новой генерации

В рамках автосалона в Чикаго презентовали Subaru Legacy новой генерации. Транспортное средство получило много изменений в интерьере. Также поменялись силовые установки.
В автосалоне Чикаго презентовали Subaru Legacy новой генерации


Версию Subaru Legacy построили на модульной современной архитектуре SGP. За счёт этого была значительно повышена жёсткость кузова, уменьшен центр тяжести. Основательно улучшили управляемость машины. Во время движения наблюдается меньше вибраций, а также шумов. Модель получила оппозитную 2,4-литровую силовую установку на 264 лошадиные силы. Авто за 6,1 сек. разгоняется до 96 км/час.
Транспортное средство также получило атмосферный 2.5-литровый атмосферный 4-цилиндровый силовой агрегат на 15 лошадок. Трансмиссией для силовых установок выступает вариатор. Для топовой комплектации седана присуще богатое оснащение.

Авто дополнено ультрасовременным информационно-развлекательным комплексом с огромным 11,6-дюймовым планшетом, размещающимся на центральной консоли. Новинки наделили пакетом электронных помощников EyeSight. Речь идёт об активной системе удержания машины в выбранной полосе, опцией слежения за усталостью водителей, адаптивным круиз-контролем, системой предотвращения столкновений, мониторингом "слепых" зон.

В России предлагается дореформенная модификация Subaru Legacy, получившая 2,5-литровый двигатель на 175 лошадиных сил. Вместе с мотором работает CVT, а также фирменная система полного привода. Авто оценивается от 2,079 млн. руб.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:33

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