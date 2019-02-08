Пользователь Reddit нашёл в мусорном баке старинную коробку из другого измерения
Пользователь Reddit нашёл в мусорном баке старинную "коробку сумасшедшего" из другого измерения. Внутри деревянного кейса хранились рисунки, чертежи и письмена эзотерического характера.
Пользователь Reddit с ником TramStopDan рассказал о том, как обнаружил в мусорном контейнере "коробку сумасшедшего" таинственного происхождения. Внешне тайник размером 96 на 73 см выглядит совершенно обычно, имеет маленькую ручку и замки. Больше всего рассказчика заинтересовало содержание кейса, ведь там оказалось полно чертежей, текстов и рисунков. Записи из дневника предполагаемого сумасшедшего гласят о летающих тарелках, явившихся на Землю в 1960-80 годах. В коробке было немало рисунков библейских существ с крыльями и четырьмя головами. Нечто похожее TramStopDan видел в "Книге Иезекииля".
Религиозные мотивы текстов и изображений пересекаются с инопланетянами. Также в кейсе обнаружились карты конца 1930-х и подробные чертежи колёс поезда, как будто оформленные для подачи патента.
Особо впечатлительные пользователи ресурса, прочитавшие статью TramStopDan, предположили, что коробка прибыла из параллельного измерения. Скептики заявили, что рисунки были созданы неким художником с богатой фантазией, чтобы вызвать ажиотаж у публики.
Пользователь Reddit с ником TramStopDan рассказал о том, как обнаружил в мусорном контейнере "коробку сумасшедшего" таинственного происхождения. Внешне тайник размером 96 на 73 см выглядит совершенно обычно, имеет маленькую ручку и замки. Больше всего рассказчика заинтересовало содержание кейса, ведь там оказалось полно чертежей, текстов и рисунков. Записи из дневника предполагаемого сумасшедшего гласят о летающих тарелках, явившихся на Землю в 1960-80 годах. В коробке было немало рисунков библейских существ с крыльями и четырьмя головами. Нечто похожее TramStopDan видел в "Книге Иезекииля".
Религиозные мотивы текстов и изображений пересекаются с инопланетянами. Также в кейсе обнаружились карты конца 1930-х и подробные чертежи колёс поезда, как будто оформленные для подачи патента.
Особо впечатлительные пользователи ресурса, прочитавшие статью TramStopDan, предположили, что коробка прибыла из параллельного измерения. Скептики заявили, что рисунки были созданы неким художником с богатой фантазией, чтобы вызвать ажиотаж у публики.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:00