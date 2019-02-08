Валерия удивила поклонников фотографией в балаклаве

Исполнительница запечатлела себя в зеркале в специальном головном уборе – балаклаве. Подписывая снимок звезда сообщила, что приобрела данный элемент гардероба специально для поездки на Дальний Восток. Певица призналась, что не решилась одеть аксессуар, о чем со временем пожалела. Валерия уверена, что в балаклаве было бы намного теплее, а также она пошутила - это идеальное решение для того, чтобы смотреться хорошо на всех фотоснимках.Фолловеры поддержали эксперимент кумира. Они уверили знаменитость, что она напрасно беспокоилась, так как выглядит в балаклаве изумительно и похожа на настоящего представителе спецназа. Подписчики «завалили» пост Валерии большим количеством позитивных комментариев, которые содержат, в основном, комплименты. Они отметили, что искренне удивлены такому образу певицы, поскольку не думали, что она может задуматься над таким пополнением гардероба.