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Валерия удивила поклонников фотографией в балаклаве

Певица Валерия удивила своих поклонников фотографией, на которой она примеряет балаклаву. Данный пост знаменитость опубликовала в микроблоге социальной сети Instagram.
Валерия удивила поклонников фотографией в балаклаве

Исполнительница запечатлела себя в зеркале в специальном головном уборе – балаклаве. Подписывая снимок звезда сообщила, что приобрела данный элемент гардероба специально для поездки на Дальний Восток. Певица призналась, что не решилась одеть аксессуар, о чем со временем пожалела. Валерия уверена, что в балаклаве было бы намного теплее, а также она пошутила - это идеальное решение для того, чтобы смотреться хорошо на всех фотоснимках.

Фолловеры поддержали эксперимент кумира. Они уверили знаменитость, что она напрасно беспокоилась, так как выглядит в балаклаве изумительно и похожа на настоящего представителе спецназа. Подписчики «завалили» пост Валерии большим количеством позитивных комментариев, которые содержат, в основном, комплименты. Они отметили, что искренне удивлены такому образу певицы, поскольку не думали, что она может задуматься над таким пополнением гардероба.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:34

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