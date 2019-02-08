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В Нацбанке Украины объявили сроки очередного повышения цен на газ

В Национальном банке Украины (НБУ) объявили сроки очередного повышения цен на газ для жителей страны. Информация о росте тарифов указана в "Инфляционном отчете" Нацбанка за январь. Согласно документу, роста стоимости топлива следует ожидать в 2019 году, во втором квартале.

В Нацбанке Украины объявили сроки очередного повышения цен на газ

В отчете указано: рост стоимости газа для украинцев позволит сделать немалый вклад в административную инфляцию. По прогнозам госведомства, тарифы в 2019 году, которые регулируются на административном уровне, вырастут на 13,6%. В 2018 году показатель был на уровне 18%, а в 2017-м - 16%.

Украинское правительство намерено поднять стоимость природного ресурса на 20% с 1 мая текущего года. Так, 19 октября на одном из заседаний Кабинет министров Украины одобрил повышение тарифов на топливо для граждан страны с 1 ноября на 23,5% (до 8550 грн за 1 тыс. куб. м).

По словам Владимира Гройсмана, занимающего должность премьер-министра, другого выхода у Киева не было, поскольку непринятие данного проекта повлекло бы за собой прекращение сотрудничества с международными финансовыми учреждениями и даже дефолт.



 
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Экономика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:00

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