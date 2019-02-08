В США блогеры смогли снять на камеру прыжки летающих рыб





Для того, чтобы запечатлеть летающих рыб, которых получили такое свое название из-за имеющейся у них способности высоко прыгать, блогеры отправились в Иллинойс на берег одной из местных речек, в которой, по имеющейся информации, обитает большое количество необходимых им особей. Целью авторов видео стало проверить, на самом ли деле данные рыбы способны совершать достаточно высокие прыжки над поверхностью воды.Прыжки рыб были засняты с помощью замедленного варианта съемки. На опубликованном в Сети ролике, пользователи могут наблюдать, как один из блогеров передвигался по воде, сидя на резиновой круге, который зацепили за катер. Несколько кадров показывают, как летучие рыбы прыгали в сторону человека.