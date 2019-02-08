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В США блогеры смогли снять на камеру прыжки летающих рыб

Блогеры из Соединенных Штатов Америки смогли заснять на свои видеокамеры прыжки летающих рыб. Подтверждающий это ролик был опубликован на YouTube-канале The Slow Mo Guys.
В США блогеры смогли снять на камеру прыжки летающих рыб

Для того, чтобы запечатлеть летающих рыб, которых получили такое свое название из-за имеющейся у них способности высоко прыгать, блогеры отправились в Иллинойс на берег одной из местных речек, в которой, по имеющейся информации, обитает большое количество необходимых им особей. Целью авторов видео стало проверить, на самом ли деле данные рыбы способны совершать достаточно высокие прыжки над поверхностью воды.

Прыжки рыб были засняты с помощью замедленного варианта съемки. На опубликованном в Сети ролике, пользователи могут наблюдать, как один из блогеров передвигался по воде, сидя на резиновой круге, который зацепили за катер. Несколько кадров показывают, как летучие рыбы прыгали в сторону человека.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:24

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