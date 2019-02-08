В сгоревшем доме на Никитском бульваре шесть лет назад меняли электросети
Продолжается расследование причин трагедии, произошедшей в Москве на Никитском бульваре. Пожар, случившийся в так называемом «звездном» доме 4 февраля, унес жизни девяти человек, по последним данным.
Самому зданию причинен ущерб, в большинстве своем жителями 100-квартирного дома являются представители культуры и творческие люди: Ингеборга Дапкунайте, Любовь Казарновская и другие. Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей. Также, по всей видимости, предстоит длительное разбирательство по поводу того, кто будет выплачивать ущерб. Как сообщает ТАСС, стоимость недвижимости в элитном доме доходила до 500 тысяч рублей за «квадрат». Как сообщил представитель агентства недвижимости Savills в России Дмитрий Халин, стоимость жилья может составлять более 800 млн рублей. Отмечается, что капитальный ремонт с полной заменой всех коммуникаций, в том числе электросетей, проводился ТСЖ «Никитский бульвар» в 2013 году. Судя по договорам и актам принятых работ, у жильцов претензий к качеству ремонта не было.
Самому зданию причинен ущерб, в большинстве своем жителями 100-квартирного дома являются представители культуры и творческие люди: Ингеборга Дапкунайте, Любовь Казарновская и другие. Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей. Также, по всей видимости, предстоит длительное разбирательство по поводу того, кто будет выплачивать ущерб. Как сообщает ТАСС, стоимость недвижимости в элитном доме доходила до 500 тысяч рублей за «квадрат». Как сообщил представитель агентства недвижимости Savills в России Дмитрий Халин, стоимость жилья может составлять более 800 млн рублей. Отмечается, что капитальный ремонт с полной заменой всех коммуникаций, в том числе электросетей, проводился ТСЖ «Никитский бульвар» в 2013 году. Судя по договорам и актам принятых работ, у жильцов претензий к качеству ремонта не было.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:58