Эксперты дали советы, которые помогут людям перестать есть сладкое





Специалисты рекомендуют, в первую очередь, добавить в свой рацион сложные углеводы. Дело в том, что сладости достаточно быстро расщепляются, а организм требует новой порции энергии. Если начать употреблять крупы, несмотря на то, что они также, как и сладости превращаются в простые сахара, энергии организму будет хватать достаточно дольше.Для того, чтобы отказаться от сладкой пищи, необходимо постепенно уменьшать ее дозировку. Например, начать с того, что добавлять в чай, с каждым разом, меньшее количество сахара. Эксперты советуют употреблять сладости осмысленно, а не в процессе чего-то или параллельно с другим занятием. Это объясняется тем, что вредную пища попадет в организм, а удовольствие останется незамеченным.Еще одним способом является отказ от ритуалов, которые сопровождаются поеданием большого количества сладостей. Например, от чаепития с коллегами. Вместо сладких напитков лучше пить простую воду, которая не содержит сахар.Ученые из Соединенных Штатов Америки определили, что сладкая пища способна вызвать опасные заболевания, которые могут привести к летальному исходу. В ходе исследований выяснилось, что самыми опасными являются сладости красного цвета. В их состав входит химическая добавка Е129.