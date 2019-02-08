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Эксперты дали советы, которые помогут людям перестать есть сладкое

О том, что сладости не только вкусные, но и достаточно вредные для здоровья человека известно уже давно. Эксперты дали ряд советов, которые способны помочь ему отказаться от употребления данной пищи.
Эксперты дали советы, которые помогут людям перестать есть сладкое

Специалисты рекомендуют, в первую очередь, добавить в свой рацион сложные углеводы. Дело в том, что сладости достаточно быстро расщепляются, а организм требует новой порции энергии. Если начать употреблять крупы, несмотря на то, что они также, как и сладости превращаются в простые сахара, энергии организму будет хватать достаточно дольше.

Для того, чтобы отказаться от сладкой пищи, необходимо постепенно уменьшать ее дозировку. Например, начать с того, что добавлять в чай, с каждым разом, меньшее количество сахара. Эксперты советуют употреблять сладости осмысленно, а не в процессе чего-то или параллельно с другим занятием. Это объясняется тем, что вредную пища попадет в организм, а удовольствие останется незамеченным.

Еще одним способом является отказ от ритуалов, которые сопровождаются поеданием большого количества сладостей. Например, от чаепития с коллегами. Вместо сладких напитков лучше пить простую воду, которая не содержит сахар.

Ученые из Соединенных Штатов Америки определили, что сладкая пища способна вызвать опасные заболевания, которые могут привести к летальному исходу. В ходе исследований выяснилось, что самыми опасными являются сладости красного цвета. В их состав входит химическая добавка Е129.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:00

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