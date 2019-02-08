Лия Ахеджакова прокомментировала смерть актера Сергея Юрского





Лия Ахеджакова назвала Сергея Юрского “духовным авторитетом” для целых поколений, выразив сожаление в связи с тем, что мир покидают такие “крупные личности”. Актриса с трудом представляет, как можно продолжать жить без таких “авторитетов”. “Очень жалко, очень”, — высказалась 80-летняя звезда советского кино в беседе с журналистами.Смерть настигла Сергея Юрского, по утверждениям близких к нему источников, 8 февраля. Кроме того, в начале года актер был госпитализирован, тогда медики выявили у артиста инфекционное заболевание рожу. Указанный недуг для пациентов в пожилом возрасте представляет повышенную опасность. О дате и месте похорон деятеля культуры информация к настоящему времени отсутствует.