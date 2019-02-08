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Лия Ахеджакова прокомментировала смерть актера Сергея Юрского

Лия Ахеджакова решила прокомментировать новость о смерти 83-летнего коллеги Сергея Юрского. Отечественная актриса не смогла сдержать эмоций из-за ухода народного артиста.
Лия Ахеджакова прокомментировала смерть актера Сергея Юрского

Лия Ахеджакова назвала Сергея Юрского “духовным авторитетом” для целых поколений, выразив сожаление в связи с тем, что мир покидают такие “крупные личности”. Актриса с трудом представляет, как можно продолжать жить без таких “авторитетов”. “Очень жалко, очень”, — высказалась 80-летняя звезда советского кино в беседе с журналистами.

Смерть настигла Сергея Юрского, по утверждениям близких к нему источников, 8 февраля. Кроме того, в начале года актер был госпитализирован, тогда медики выявили у артиста инфекционное заболевание рожу. Указанный недуг для пациентов в пожилом возрасте представляет повышенную опасность. О дате и месте похорон деятеля культуры информация к настоящему времени отсутствует.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:39

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