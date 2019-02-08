Елизавета Туктамышева озвучила свое мнение по поводу пользы частой интимной близости для женщин
Елизавета Туктамышева посетила студию Марии Командной и дала интервью для ее YouTube-канала. Знаменитая российская фигуристка рассказала о карьере и озвучила свое мнение по поводу пользы частой интимной близости для женщин.
Спортсменка с легкостью разговаривает на тему интимных отношений. На вопрос Марии Командной о том, как часто девушке нужно заниматься сексом "для здоровья", Елизавета Туктамышева ответила, что все зависит от желания: "Можно хоть каждый день". Но ей пока 22 года и с этим нее "все в порядке", поэтому насколько полезен регулярный интим для здоровья - она не знает.
Фигуристка сообщила, что часто перед соревнованиями и крупными турнирами тренеры запрещают своим спортсменам заниматься сексом. Звезда предположила: из-за близости атлет может быть не таким активным во время соревнования, или потерять настрой. Елизавете Туктамышевой не удалось принять участие в чемпионате России из-за болезни. В настоящий момент остается неизвестным, попадет ли спортсменка в состав сборной страны на чемпионат мира, который должен состоятся в Японии.
Спортсменка с легкостью разговаривает на тему интимных отношений. На вопрос Марии Командной о том, как часто девушке нужно заниматься сексом "для здоровья", Елизавета Туктамышева ответила, что все зависит от желания: "Можно хоть каждый день". Но ей пока 22 года и с этим нее "все в порядке", поэтому насколько полезен регулярный интим для здоровья - она не знает.
Фигуристка сообщила, что часто перед соревнованиями и крупными турнирами тренеры запрещают своим спортсменам заниматься сексом. Звезда предположила: из-за близости атлет может быть не таким активным во время соревнования, или потерять настрой. Елизавете Туктамышевой не удалось принять участие в чемпионате России из-за болезни. В настоящий момент остается неизвестным, попадет ли спортсменка в состав сборной страны на чемпионат мира, который должен состоятся в Японии.
Спорт
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:08