В Новой Зеландии семья нашла внеземных мышей на кухне





Свидетель события рассказал, что его родительница обнаружила на полу кухни весьма странных существ, которые были похожи на мышей. Тела этих непонятных особей были полностью неподвижны, а вот придаток на заднем конце тела, похожий на хвост, двигался в разные стороны. Мужчина решил запечатлеть этих существ на видео и опубликовал ролик в Сети, при этом назвал особей «инопланетными мышами».Специалисты, которые уже успели просмотреть данную публикацию, пришли в замешательство. Представители Университета Сиднея сообщили, что никогда в жизни не видели ничего подобного, и не могут сказать, что это такое. Некоторые эксперты предположили, что это могут быть больших размеров бабочки, которым оторвали крылья домашние животные и затащить их в помещение, но семья, нашедшая существ утверждает, что у них нет питомцев.