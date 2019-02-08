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В Домодедово самолет потерял управление и врезался в фонарный столб

В московском аэропорту Домодедово произошло столкновение пассажирского самолета с фонарным столбом. По словам представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Ларисы Марковец, инцидент случился в результате потери управления, к которой привел лед на рулежной дорожке.
В Домодедово самолет потерял управление и врезался в фонарный столб

Инцидент произошел 6 февраля в 20.30 по московскому времени. Самолет, совершавший рейс Тюмень – Москва, во время руления к стоянке потерял управление из-за льда, покрывавшего рулежную дорожку. Экипаж предпринял все меры, чтобы нормализовать ситуацию, однако столкновения избежать не удалось. Воздушное судно получило повреждения законцовок и предкрылок правого полукрыла.

На борту авиалайнера находились 63 человека: 58 пассажиров и 5 членов экипажа. Лариса Марковец добавила, что в результате столкновения воздушного судна с мачтой городского освещения никто не пострадал. СК России проведет доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента.



 
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Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:03

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