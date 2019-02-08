В Домодедово самолет потерял управление и врезался в фонарный столб





Инцидент произошел 6 февраля в 20.30 по московскому времени. Самолет, совершавший рейс Тюмень – Москва, во время руления к стоянке потерял управление из-за льда, покрывавшего рулежную дорожку. Экипаж предпринял все меры, чтобы нормализовать ситуацию, однако столкновения избежать не удалось. Воздушное судно получило повреждения законцовок и предкрылок правого полукрыла.На борту авиалайнера находились 63 человека: 58 пассажиров и 5 членов экипажа. Лариса Марковец добавила, что в результате столкновения воздушного судна с мачтой городского освещения никто не пострадал. СК России проведет доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента.