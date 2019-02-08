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В Великобритании на полях появились загадочные снежные рулоны

Многим известно, что в Великобритании часто замечают непонятные рисунки на полях. Но на этот раз в графстве Уилтшир появились весьма загадочные снежные рулоны, которые смог запечатлеть лесничий, проживающий недалеко от этого места.

В Великобритании на полях появились загадочные снежные рулоны

Очевидец рассказал, что с утра он вышел в поле и был удивлен увиденным зрелищем. Дело в том, что на ровной поверхности, покрытой снегом, катились огромные рулоны. Изначально британец подумал, что это чья то шутка, но заметил, что рядом с данным явлением нет следов. На поле были только отпечатки, которые оставили необычные снежные рулоны. Местный житель заметил, что огромные комы катились и становились все больше. Он сразу же запечатлел их на мобильный телефон, опубликовав фото в Сети.

В Великобритании на полях появились загадочные снежные рулоны

Метеоролог Иэн Фергюссон, просмотревший данные снимки, сообщил, что это весьма редкое природное явление, которое могут увидеть далеко не все люди. Он пояснил, для того, чтобы снежные рулоны образовались, необходимы специальные условия, например, пологость поля, определенная температура воздуха, снег, который выпал недавно, и ветер - не порывистый, но сильный.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:26

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