Актер Даниил Страхов объяснил причину своего отсутствия в соцсетях
Отечественный актер Даниил Страхов объяснил причину, по которой он не создает себе аккаунты в популярных соцсетях. Артист не разделяет желания своих коллег привлекать внимание таким образом.
Многие знаменитости имеют свои профили в соцсетях, где показывают моменты из личной жизни или общаются с поклонниками. Однако Даниил Страхов не собирается обзаводиться собственным аккаунтом, считая, что попытки посредством постов в Сети привлечь внимание фанатов являются “болезнью”, а также подобное увлечение серьезно мешает сохранению профессиональных качеств. Для артиста кажется “диким”, когда его коллеги позволяют себе снимать видео для “сторис” прямо на сцене перед спектаклем или во время репетиций.
В такие моменты, убежден Даниил Страхов, актер отвлекается от того, ради чего он пришел, думая, как лучше представить себя на видео или фото. В современности, по мнению актера, границы становятся все более размытыми, и многие постепенно теряют себя. Артист признается, что что-то в плане профессии из-за отказа от соцсетей он теряет, и с каждым годом избегать их становится сложнее.
Многие знаменитости имеют свои профили в соцсетях, где показывают моменты из личной жизни или общаются с поклонниками. Однако Даниил Страхов не собирается обзаводиться собственным аккаунтом, считая, что попытки посредством постов в Сети привлечь внимание фанатов являются “болезнью”, а также подобное увлечение серьезно мешает сохранению профессиональных качеств. Для артиста кажется “диким”, когда его коллеги позволяют себе снимать видео для “сторис” прямо на сцене перед спектаклем или во время репетиций.
В такие моменты, убежден Даниил Страхов, актер отвлекается от того, ради чего он пришел, думая, как лучше представить себя на видео или фото. В современности, по мнению актера, границы становятся все более размытыми, и многие постепенно теряют себя. Артист признается, что что-то в плане профессии из-за отказа от соцсетей он теряет, и с каждым годом избегать их становится сложнее.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:52