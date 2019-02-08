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Актер Даниил Страхов объяснил причину своего отсутствия в соцсетях

Отечественный актер Даниил Страхов объяснил причину, по которой он не создает себе аккаунты в популярных соцсетях. Артист не разделяет желания своих коллег привлекать внимание таким образом.
Актер Даниил Страхов объяснил причину своего отсутствия в соцсетях

Многие знаменитости имеют свои профили в соцсетях, где показывают моменты из личной жизни или общаются с поклонниками. Однако Даниил Страхов не собирается обзаводиться собственным аккаунтом, считая, что попытки посредством постов в Сети привлечь внимание фанатов являются “болезнью”, а также подобное увлечение серьезно мешает сохранению профессиональных качеств. Для артиста кажется “диким”, когда его коллеги позволяют себе снимать видео для “сторис” прямо на сцене перед спектаклем или во время репетиций.
Актер Даниил Страхов объяснил причину своего отсутствия в соцсетях

В такие моменты, убежден Даниил Страхов, актер отвлекается от того, ради чего он пришел, думая, как лучше представить себя на видео или фото. В современности, по мнению актера, границы становятся все более размытыми, и многие постепенно теряют себя. Артист признается, что что-то в плане профессии из-за отказа от соцсетей он теряет, и с каждым годом избегать их становится сложнее.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:52

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