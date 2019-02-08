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Жительница Великобритании 11 лет жила с пулей в ухе

В Великобритании Джейд Харрис в возрасте 28-ми лет узнала, что последние 11 лет жила с пулей в ухе. По информации журналистов издания Daily Mail, на протяжении этого времени она не переставала жаловаться на проблемы со слухом.
Жительница Великобритании 11 лет жила с пулей в ухе

Девушка признается, что более десяти лет ей приходилось смотреть телевизор с включенным на полную громкость звуком, постоянно переспрашивать что-то у собеседника, и громко разговаривать по причине того, что она практически не слышала ни окружающих, ни саму себя.

На прием к врачу Харрис попала в средине лета прошлого года из-за проблем с другим ухом, в него попала вода. Специалисты решили проверить и левое ухо пациентки, после чего отправили ее на очищение ушных каналов от серы. Во время повторного осмотра врач определил, что в ухо девушки попал посторонний предмет. Благодаря специальному оборудованию медики извлекли из ушной раковины пациентки пластиковую пулю.

Джейд Харрис рассказала, что после того, как врачи достали пулю, она почувствовала себя намного лучше, а главное, ее слух улучшился.
Увидев пластиковый предмет, британке удалось вспомнить ситуацию, при которой он попал в ее организм. Она вспомнила, что с друзьями, которые пришли к ней в гости, стреляла из детских пистолетов. В тот момент Харрис показалось, что одна из пуль, отскочив от стакана, ударилась в нее, и упала на пол. Из-за увлечения игрой она не обратила внимания на пронзительную боль и продолжила веселиться.

На сегодняшний день слух пострадавшей особы полностью восстановлен.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:25

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