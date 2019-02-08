Жительница Великобритании 11 лет жила с пулей в ухе





Девушка признается, что более десяти лет ей приходилось смотреть телевизор с включенным на полную громкость звуком, постоянно переспрашивать что-то у собеседника, и громко разговаривать по причине того, что она практически не слышала ни окружающих, ни саму себя.На прием к врачу Харрис попала в средине лета прошлого года из-за проблем с другим ухом, в него попала вода. Специалисты решили проверить и левое ухо пациентки, после чего отправили ее на очищение ушных каналов от серы. Во время повторного осмотра врач определил, что в ухо девушки попал посторонний предмет. Благодаря специальному оборудованию медики извлекли из ушной раковины пациентки пластиковую пулю.Джейд Харрис рассказала, что после того, как врачи достали пулю, она почувствовала себя намного лучше, а главное, ее слух улучшился.Увидев пластиковый предмет, британке удалось вспомнить ситуацию, при которой он попал в ее организм. Она вспомнила, что с друзьями, которые пришли к ней в гости, стреляла из детских пистолетов. В тот момент Харрис показалось, что одна из пуль, отскочив от стакана, ударилась в нее, и упала на пол. Из-за увлечения игрой она не обратила внимания на пронзительную боль и продолжила веселиться.На сегодняшний день слух пострадавшей особы полностью восстановлен.