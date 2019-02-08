В Кузбассе после падения автобуса с 40-метровой высоты погибли шесть шахтеров





По словам представителей экстренных служб, по невыясненным причинам автобус совершил выезд с технической дороги, после чего упал в обрыв. Высота падения составила примерно 40-45 метров. Сейчас четыре шахтера находятся в реанимации, остальные 12 человек получают необходимую медицинскую помощь.«Распадская угольная компания» уже создала спецкомиссию, которой предстоит выяснить, что произошло на самом деле. Региональное СУ СК начало доследственную проверку, она поможет установить, проходил ли водитель медицинское освидетельствование перед рейсом, и находился ли в исправном состоянии автобус, перевозивший шахтеров.