Опасная «болезнь зомби-оленей» распространяется в Северной Америке





«Болезнь зомби-оленей» формально называют хроническим истощающим заболеванием, которое поражает головной и спинной мозг, а также ткани у оленей и лосей. Это в конечном итоге приводит к смерти, но перед тем, как умереть, животное резко теряет вес, координацию и становится агрессивным.По данным CDC, вирус был зарегистрирован как минимум в 24 штатах США и двух провинциях Канады по состоянию на январь 2019 года.Пока что нет доказательств, что инфекция может заразить людей, но недавнее исследование показало, что макаки могут заболеть после употребления зараженного мяса. Это является тревожным сигналом о том, что может появиться штамм, который также поражает человека.