Уникальный англосаксонский меч со свастикой будет продан на аукционе





Меч из позолоченного серебра, принадлежащий англосаксонской культуре, был найден «охотниками за сокровищами» на острове Уайт в марте прошлого года. По оценкам экспертов, он был изготовлен 1400 лет назад. Исторический владелец оружия выгравировал на нем свастику. Сейчас этот символ ассоциируется с нацистским режимом и Адольфом Гитлером, но изначально означал мир, удачу и процветание.26 февраля артефакт будет выставлен на аукцион в Лондоне. Его цена стартует от 1800 фунтов стерлингов, но специалисты полагают, что в процессе торгов она достигнет 3000 фунтов стерлингов.50-летний историк-энтузиаст Мэтт Банкер (Matt Bunker) решил не допустить, чтобы меч исчез в частных коллекциях. Он обратился к общественности с призывом собрать деньги, чтобы выкупить лот, а затем передать в музей. Он считает, что местные музеи не будут располагать необходимыми средствами для приобретения экспоната.По словам историка, с обеих сторон меча вырезаны руны, а любые такие символы англосаксонского периода редки. В настоящее время обнаружено всего лишь несколько экземпляров оружия с рунами, принадлежащими древней культуре англосаксов. Мэтт Банкер отмечает, что именно эти символы делают находку уникальной, а не материал, из которого она изготовлена.Если энтузиасту удастся выкупить лот на аукционе, то он обещает тщательно его изучить и подробно описать, а также сделать фотографии высокой четкости. После этого англосаксонский меч будет передан в один из музеев острова Уайт.