АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальный англосаксонский меч со свастикой будет продан на аукционе
EUR 74.97 USD 66.02
Курс валют на 08.02.2019

Уникальный англосаксонский меч со свастикой будет продан на аукционе

Уникальный англосаксонский меч с выгравированной свастикой, обнаруженный «охотниками за сокровищами» на острове Уайт (Великобритания), будет выставлен на аукцион со стартовой ценой 1800 фунтов стерлингов. Историк-энтузиаст планирует выкупить редчайшую находку и передать ее в музей. Информация об этом опубликована в зарубежном издании Dailymail.


Уникальный англосаксонский меч со свастикой будет продан на аукционе

Меч из позолоченного серебра, принадлежащий англосаксонской культуре, был найден «охотниками за сокровищами» на острове Уайт в марте прошлого года. По оценкам экспертов, он был изготовлен 1400 лет назад. Исторический владелец оружия выгравировал на нем свастику. Сейчас этот символ ассоциируется с нацистским режимом и Адольфом Гитлером, но изначально означал мир, удачу и процветание.

26 февраля артефакт будет выставлен на аукцион в Лондоне. Его цена стартует от 1800 фунтов стерлингов, но специалисты полагают, что в процессе торгов она достигнет 3000 фунтов стерлингов.

50-летний историк-энтузиаст Мэтт Банкер (Matt Bunker) решил не допустить, чтобы меч исчез в частных коллекциях. Он обратился к общественности с призывом собрать деньги, чтобы выкупить лот, а затем передать в музей. Он считает, что местные музеи не будут располагать необходимыми средствами для приобретения экспоната.

По словам историка, с обеих сторон меча вырезаны руны, а любые такие символы англосаксонского периода редки. В настоящее время обнаружено всего лишь несколько экземпляров оружия с рунами, принадлежащими древней культуре англосаксов. Мэтт Банкер отмечает, что именно эти символы делают находку уникальной, а не материал, из которого она изготовлена.

Уникальный англосаксонский меч со свастикой будет продан на аукционе

Если энтузиасту удастся выкупить лот на аукционе, то он обещает тщательно его изучить и подробно описать, а также сделать фотографии высокой четкости. После этого англосаксонский меч будет передан в один из музеев острова Уайт.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире / Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили двух недавно вымерших
Дима Билан до сих пор сожалеет об
Ученые: Люди с шизофренией имеют
Уникальный англосаксонский меч со
Ученые обнаружили рак костей у
Опасная «болезнь зомби-оленей»
Ученые: Популярная протеиновая добавка
«Ростелеком» объявил о новом названии
Ученые выяснили, как змеи лишились
Поклонники Ани Лорак поссорились из-за
«Умные очки» из экипировки «Ратник»
Хейли Болдуин затронула тему трудностей
Ученые рассказали о негативных
Essential Phone PH-2 получит
Ученые: Новый алгоритм поможет выявить
Ученые рассказали об изменениях в мозге
На автомобильном предприятии собран
Новый возлюбленный Анастасии Волочковой
Юлия Ковальчук устроила фотосессию без
Людмила Поргина осудила Ольгу Зарубину
Экс-супруга Михаила Ефремова Ксения
Экс-солистка “ВИА Гры” Анастасия
Эмма Малинина рассказала о своей любви
Певица Слава назвала своих хейтеров
Агата Муцениеце показала в Instagram
Компания Nissan начала серийно
Молодой избранник Надежды Бабкиной
В РФ отзывают 207 автомобилей Bentley
Полуобнаженный Бруклин Бекхэм принял
Toyota представит полноразмерный и
Просмотреть все новости