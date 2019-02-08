Андрей Аршавин рассказал в передаче «Тает лед» о самых значимых событиях в своей жизни





В эфире телешоу Андрей Аршавин откровенно рассказал об основных вехах в его карьере, таких, как игра в составе сборной России, а также о футбольных клубах «Зенит» и «Арсенал». Спортсмен вспомнил, как переехал в Алма-Ату, играл за местную лигу, однако покинул сначала команду, а затем и профессиональный футбол. По словам Андрея Аршавина, он многое не успел сделать, но прощался с большим спортом без лишних эмоций. В настоящее время прославленный футболист работает в академии «Зенита», а также комментирует телепередачи на «Матч ТВ».В один из моментов Алексей Ягудин решил пошутить над гостем шоу и спросил у него, почему тот пришел пешком, а не прискакал на коне. Таким образом ведущий намекнул на недавний инцидент, произошедший в Санкт-Петербурге. Тогда Андрей Аршавин катался в нетрезвом виде на лошади по центральной части города. В ответ футболист произнес фразу, о том, что ожидания фигуриста – это только его проблемы.