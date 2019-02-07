В США заявили о «частично успешном» испытании российского супероружия





Более того, Российская Федерация не намерена прекращать модернизацию ракеты, уточняет The Diplomat. Ранее оружие испытывали зимой 2018 года и в конце 2017 года, тогда тесты оказались «относительно успешными». Со стороны НАТО «Буревестник» уже получил кодовое обозначение SSC-X-9 Skyfall.Напомним, что впервые ракета «Буревестник» была анонсирована главой РФ Владимиром Путиным весной 2018 года во время послания Федеральному собранию. В своей речи президент частично описал её, а также назвал преимущества по сравнению с другим отечественным вооружением.